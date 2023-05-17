Сержант Гладилин разгромил группу противника и починил разбитую обстрелом радиостанцию

Сержант Михаил Гладилин, находясь в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных сил, удерживал стратегически важный объект и в условиях непрекращающегося огня передавал информацию об объектах врага артиллерийским подразделениям.
Сержант Михаил Гладилин, находясь в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных сил, удерживал стратегически важный объект и в условиях непрекращающегося огня передавал информацию об объектах врага артиллерийским подразделениям.
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