ЧТОБЫ УДЕРЖАТЬСЯ, ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЙДЕТ НА ВСЁ «Окно возможностей» для осуществления успешного наступления для Украины закроется к концу года или даже к середине осени, утверждают сегодня западные эксперты.
«Окно возможностей», которого нет
Комментарии
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Василий Топчий
Дедлайн (от англ. deadline — мёртвая линия) — крайний срок выполнения задачи или работы, определённый момент времени, к которому должна быть достигнута цель или задача. По истечении этого времени элемент можно считать просроченным. Любят наши "умники" мелкобритский мусорный язык, скорее пиндосный, погубивший английский. Вот и русский -самый смысловой язык в мире хотят извести.
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7 час.
ВТ
Василий Топчий
дебильное выражение "мёртвая линия."
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7 час.
Владимир Алтайцев
спасибо.Сейчас только дошло, что на немецком звучит очень похоже - Todlinie - то есть мёрттвая линия
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7 час.
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