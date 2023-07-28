Театр абсурда

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«Окно возможностей», которого нет

«Окно возможностей», которого нет

ЧТОБЫ УДЕРЖАТЬСЯ, ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЙДЕТ НА ВСЁ «Окно возможностей» для осуществления успешного наступления для Украины закроется к концу года или даже к середине осени, утверждают сегодня западные эксперты.

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Комментарии
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Василий Топчий
Дедлайн (от англ. deadline — мёртвая линия) — крайний срок выполнения задачи или работы, определённый момент времени, к которому должна быть достигнута цель или задача. По истечении этого времени элемент можно считать просроченным. Любят наши &quot;умники&quot; мелкобритский мусорный язык, скорее пиндосный, погубивший английский. Вот и русский -самый смысловой язык в мире хотят извести.
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7 час.
ВТ
Василий Топчий
дебильное выражение &quot;мёртвая линия.&quot;
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7 час.
Владимир Алтайцев
спасибо.Сейчас только  дошло, что на немецком  звучит очень похоже - Todlinie - то есть мёрттвая линия
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7 час.

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