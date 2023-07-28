«Окно возможностей», которого нет

Василий Топчий

Дедлайн (от англ. deadline — мёртвая линия) — крайний срок выполнения задачи или работы, определённый момент времени, к которому должна быть достигнута цель или задача. По истечении этого времени элемент можно считать просроченным. Любят наши "умники" мелкобритский мусорный язык, скорее пиндосный, погубивший английский. Вот и русский -самый смысловой язык в мире хотят извести.