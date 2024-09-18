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Закон, порядок, государство

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Полицейские пресекли незаконную рубку лесных насаждений на территории Тихвинского района Ленинградской области

Полицейские пресекли незаконную рубку лесных насаждений на территории Тихвинского района Ленинградской области

«Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области  пресечена незаконная вырубка леса.

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