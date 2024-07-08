"Роснефть" — в Самару, РЖД — в Читу: Хитрый план Путина по переселению госкорпораций

Так будет

ГП вместе с Миллером должны сидеть в Новом Уренгое, а ЛУКОЙЛ ну никак не в Н-Новгороде. Они качают нефть в Зап. Сибири, и название ЛУКойл получил от трех сибирских городов - Лангепас, Урай, Когалым. Вот из этих трех городов и нужно выбирать, где ему находиться. Н-Новгород мимо!