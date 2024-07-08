"Роснефть" — в Самару, РЖД — в Читу: Хитрый план Путина по переселению госкорпораций

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Светлана
И всю Государственную дуру.
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16 час.
Александр Денисов
Ишь что удумали... Собянина без ежегодных новых поребриков хотите оставить...
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15 час.
Так будет
ГП вместе с Миллером должны сидеть в Новом Уренгое, а ЛУКОЙЛ ну никак не в Н-Новгороде. Они качают нефть в Зап. Сибири, и название ЛУКойл получил от трех сибирских городов - Лангепас, Урай, Когалым. Вот из этих трех городов и нужно выбирать, где ему находиться. Н-Новгород мимо!
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11 час.

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