«Приятный шок»: Никита Джигурда стал боссом нового шоу талантов

Семь молодых исполнителей поборются за свой первый контракт. Anatoly Lomokhov/globallookpress.comСемь молодых и талантливых блогеров сразятся за путевку в мир шоу-бизнеса, которую им должен обеспечить влиятельный и неотразимый Никита Джигурда.