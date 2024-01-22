«Приятный шок»: Никита Джигурда стал боссом нового шоу талантов

Семь молодых исполнителей поборются за свой первый контракт. Anatoly Lomokhov/globallookpress.comСемь молодых и талантливых блогеров сразятся за путевку в мир шоу-бизнеса, которую им должен обеспечить влиятельный и неотразимый Никита Джигурда.
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