В результате израильского удара по Бейруту убит командир ракетных войск «Хизбаллы»

Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, как заявляет ЦАХАЛ, по объектам ливанского шиитского движения «Хизбалла», и в последнее время в результате этих ударов погибло немало командиров этого движения.
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