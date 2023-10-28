16 человек погибли при аварии на шахте в Казахстане

Предположительно, на предприятии произошел взрыв газометана 16 человек погибли в результате аварии в шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана, судьба еще 31 горянка пока остается неизвестной.
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