✅ В Керчи раскрываемость преступлений достигла 70% «Раскрываемость преступлений за 2024 год составила 67%.
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✅ В Керчи раскрываемость преступлений достигла 70% «Раскрываемость преступлений за 2024 год составила 67%.