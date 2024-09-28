Бросила карьеру, чтобы спасать животных: секс-символу 50-х Брижит Бардо исполнилось 90 лет

Актрисе Брижит Бардо 28 сентября исполнилось 90 лет. За свою жизнь эта француженка успела побывать в роли балерины, модели, секс-символа в киноиндустрии, а также защитницы животных, которая ради них «бросила все».
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