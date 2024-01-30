Вмешалось МИД Израиля: группа «Би−2» не вернется в Россию

Участников требовали задержать по прилету Сегодня стало известно, что музыканты рок-группы «Би−2» не вернутся на родину после скандала в Таиланде, в том числе, и те, кто прибыл в страну по российскому паспорту в обход миграционных правил.
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