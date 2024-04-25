Во Франции узнали о сроках обучения украинских пилотов F-16

Украинские пилоты истребителей F-16, которые сейчас проходят обучение на площадках НАТО в Евросоюзе (ЕС), не смогут управлять западной авиацией на передовой как минимум до конца 2024 года, сообщает 24 апреля французская газета Le Monde со ссылкой на источник.