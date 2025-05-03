Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в море после делового захода в Королевство Камбоджа

В течение пяти дней в порту Сиануквиль старший похода капитан 1 ранга Алексей Анциферов и командиры кораблей провели официальные встречи с представителями командования ВМС Камбоджи и местной администрации.
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