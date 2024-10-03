Что такое «студенческая семья» и зачем это понятие вносить в законодательство: отвечают депутаты

В Госдуму внесен законопроект, закрепляющий правовое понятие «студенческая семья». К этой категории предлагается отнести супругов моложе 35 лет, обучающихся в вузах и колледжах, а также одиноких студентов, воспитывающих детей.
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