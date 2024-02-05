Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон выступил на YouTube-канале Judging Freedom и сообщил о том, что ни британский экспедиционный корпус в Киеве, ни все НАТО вместе взятое не остановят российские гиперзвуковые ракеты.
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