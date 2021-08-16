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Гениальный муж

Гениальный муж

Георгий Жаркой Познакомились, когда им было по двадцать лет. На какой-то даче.

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Nataly
По пабликам, которые учат женщин, как правильно быть женщинами, уже год гуляет душещипательная история про жену американского инженера. Инженер был беден, уходил затемно, возвращался домой после захода солнца и шел в сарай изобретать новый двигатель. Его родители от сына отказались, друзья и соседи смеялись над ним, и лишь преданная жена изо дня в день держала лампу, чтобы инженер видел, из чего он пытается собрать будущую революцию машиностроения. Она держала лампу, дрожа от холода, она стояла рядом с мужем, изнывая от жары, болела и уставала. И так год за годом, и вот, наконец, случилось – Генри Форд изобрел свой автомобиль, стал миллионером, а на все вопросы журналистов, кем бы он хотел быть в другой жизни, отвечал, что ему все равно, лишь бы быть рядом с женой. Мораль басни прозрачна: женщины, поддерживайте своего мужчину, и он станет богат, знаменит и прольет на вас дождь из шуб, бриллиантов и лебединой верности. Мысль о награде за бездумное и беззаветное служение не нова. Еще в древности люди считали, что если пожертвовать богу самую красивую девушку, то он пошлет хороший урожай. Сейчас активно транслируется мысль, что женщина, возложившая на алтарь мужа и семьи свое время, силы и интересы, непременно будет вознаграждена – если не миллионами, которые, как известно, заводятся у мужчины от правильной поддержки и грамотно организованного тыла, то хотя бы любовью, верностью и уважением на всю жизнь.Самую чудовищную ложь можно продать, разбавив на четверть правдой. В данном случае правды не четверть, а одна миллионная. Во-первых, никакая поддержка не сделает из обычного человека изобретателя, гениального поэта или удачливого бизнесмена. На одного Конора Макгрегора, который дарит своей жене бриллианты в благодарность за то, что она не дала ему в тяжелые для семьи времена уйти из спорта, приходится тысячи ноунейм-бойцов, которые так и не стали чемпионами (часть из них, кстати, стали инвалидами). Миллионы женщин во всех странах держали и держат лампы своим мужьям, но греметь будут две-три истории, которые закончились триумфом мужчины. Про тех, кто так и не изобрел ионный двигатель, не вывел сферического коня в вакууме и не написал новую «Войну и мир», никто не вспомнит – не то что про их жен.
Nataly
Во-вторых, способность быть благодарным зависит только от самого человека. Как известно, с урожаями, несмотря на утопленных девушек, тоже все время были проблемы. С тех пор ничего не изменилось: женщина может помотаться с мужчиной по гарнизонам, пройти огонь и воду, но во времена медных труб новоиспеченный генерал очень часто решает, что раз под лампу теперь можно сделать позолоченную тумбу из красного дерева, то в жене нет необходимости, тем более у нее после холодного сарая морщины, цистит и ревматизм. На самом деле, даже медные трубы не обязательны – сейчас любой инженер «овер сорок» с квартирой и зарплатой чувствует себя гением, миллиардером, плейбоем и филантропом, которому совсем не грех сменить супругу, после двадцати лет материнства и ипотеки потерявшую возможность стать девушкой Бонда. Красота – в глазах смотрящего, а благодарность – в сердце. И если ее там нет, сколько бы жертвенной крови не пролила на алтарь женщина, когда мужчине будет выгодно, ей все равно предъявят список из сотен несказанных слов и несделанных дел. И первым пунктом как раз будет то, что он не стал Генри Фордом, потому что вера оказалась слишком низкого левела, а муза – недостаточно вдохновляющей. Значит ли это, что лампу надо немедленно разбить мужчине об голову? Конечно, нет. Надо просто не путать поддержку со служением, а еще помнить, что в поддержке нуждаются все. Погода в доме, полны чаши на кухне – дело семьи, а не одной женщины. Нет смысла улыбаться, когда тебе тяжело; замалчивать свои проблемы, чтобы не отвлечь мужчину от успешной карьеры; скрывать свои успехи, которые могут ударить по его самооценке, и тратить свободное время не на себя, а на абстрактное место мужа в списке «Форбс». Стоять с лампой имеет смысл только тогда, когда у тебя есть на это время и желание, а сам процесс оказания поддержки приносит радость. А еще стоит помнить, что в сарае четыре угла. И один вполне можно занять под собственную мастерскую – ведь еще неизвестно, кто в итоге взорвет мир новым изобретением, а, с точки зрения банальной логики, у двух людей шансов в два раза больше.

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