Леброн Джеймс выразил предпочтение Тайрону Лю на пост главного тренера “Лейкерс”

В недавнем интервью инсайдеру Heavy Sports Шону Девени, один из руководителей клубов Восточной конференции поделился, что Леброн Джеймс хотел бы видеть Тайрона Лю в качестве главного тренера “Лос-Анджелес Лейкерс”.
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