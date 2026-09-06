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В усадьбе «Архангельское» прошел VII съезд «Педиатрия как искусство»

В усадьбе «Архангельское» прошел VII съезд «Педиатрия как искусство»

В музее-усадьбе «Архангельское» состоялся VII съезд детских врачей «Педиатрия как искусство». Мероприятие приурочили к 90-летию Научно-исследовательского клинического института детства Московской области.

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