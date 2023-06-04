Новый глава Минфина Турции определил приоритеты в будущей работе

Новый министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек заявил, что главными целями, на которые он будет ориентироваться в своей работе, являются достижение макрофинансовой стабильности, снижение инфляции и соблюдение фискальной дисциплины.
Новый министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек заявил, что главными целями, на которые он будет ориентироваться в своей работе, являются достижение макрофинансовой стабильности, снижение инфляции и соблюдение фискальной дисциплины.
Свежие комментарии