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Новый глава Минфина Турции определил приоритеты в будущей работе

Новый глава Минфина Турции определил приоритеты в будущей работе

Новый министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек заявил, что главными целями, на которые он будет ориентироваться в своей работе, являются достижение макрофинансовой стабильности, снижение инфляции и соблюдение фискальной дисциплины.

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