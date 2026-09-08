В Южнопортовом пресекли попытку подкупить судебного пристава

Суд рассмотрит уголовное дело о покушении на дачу взятки судебному приставу в Южнопортовом районе. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Москве.
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