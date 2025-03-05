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Волонтеры «Совы» рассказали, как искали любителя конных прогулок под Кимрами

Волонтеры «Совы» рассказали, как искали любителя конных прогулок под Кимрами

Волонтеры «Совы» поделились историей поисков мужчины, потерявшегося в лесу Тверской области. В первый день весны на горячую линию «Совы» поступил звонок со словами: «У нас друг потерялся, подскажите, что нам делать?».

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