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Где был роман, а где лишь слухи: как на самом деле складывались отношения Алексея Панина* с известными актрисами

Имя Алексея Панина* годами не сходило со страниц светской хроники и скандальной прессы. Ему регулярно приписывали отношения с коллегами по съёмочной площадке, однако сваливать все эти истории в одну кучу точно не стоит.

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