Специалист Колесник: жевательная резинка на голодный желудок не рекомендуется

Некоторая польза от жевательной резинки есть, если её применять правильно: ни в коем случае не на голодный желудок, только сразу после еды, напомнил в беседе с RT профессор кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Евгений Колесник.