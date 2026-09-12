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RT Russia

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Специалист Колесник: жевательная резинка на голодный желудок не рекомендуется

Специалист Колесник: жевательная резинка на голодный желудок не рекомендуется

Некоторая польза от жевательной резинки есть, если её применять правильно: ни в коем случае не на голодный желудок, только сразу после еды, напомнил в беседе с RT профессор кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Евгений Колесник.

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