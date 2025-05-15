В Губкинском коммунальщики вытащили собаку из канализации

В Губкинском собака провалилась в ливневую канализацию и провела там несколько дней. Коммунальщики провели настоящую спасательную операцию и вытащили истощенное животное, сообщили в пресс-службе АО «Ямалкоммунэнерго».
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