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"Грязь в отношении государства": Как в Новосибирске оценили скандальную немецкую выставку

"Грязь в отношении государства": Как в Новосибирске оценили скандальную немецкую выставку

В Новосибирске очередной "выставочный" скандал: экспозиция на площади перед кинотеатром "Победа" в самом центре города, организованная консульством Германии и немецким Фондом исследования диктатуры, вызвала неоднозначную реакцию и была свёрнута.

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