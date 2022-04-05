Появились подробности ДТП в Хабаровском крае с пострадавшими

В понедельник, 4 апреля, в Хабаровском крае на автодороге Советская Гавань – Ванино дорогу не поделили Toyota Camry и Nissan Datsun, двигавшиеся во встречном направлении, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по региону.