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Появились подробности ДТП в Хабаровском крае с пострадавшими

Появились подробности ДТП в Хабаровском крае с пострадавшими

В понедельник, 4 апреля, в Хабаровском крае на автодороге Советская Гавань – Ванино дорогу не поделили Toyota Camry и Nissan Datsun, двигавшиеся во встречном направлении, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по региону.

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