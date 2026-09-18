Единственная современная настольная видеокарта с 4 ГБ памяти. Первые тесты Radeon RX 9050 4GB показали, насколько она слабая

Похоже, слабее RTX 3050 Авторы Hardware Unboxed, которые недавно первыми опубликовали обзор видеокарты Radeon RX 9050 8GB, как и обещали, раздобыли версию с 4 ГБ, которая не предназначена для продажи в рознице, а поставляется только OEM-производителям.