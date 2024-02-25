Рогов назвал идею Кулебы о переименовании Одессы политикой оккупантов

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал идею министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об изменении написания города Одесса "политикой оккупантов", под властью которых находятся "южнорусские земли".
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