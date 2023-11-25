GOG предлагает две бесплатные игры в подарок при покупке ролевой игры Warhammer 40K: Rogue TraderRPG Warhammer 40,000: Rogue Trader, очередная разработка студии Owlcat Games, известной по серии Pathfinder, обещает стать одной из самых интересных премьер конца этого года.
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