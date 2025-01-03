Покупка билетов на ледовый каток ВДНХ в Москве превратилась в кошмар

Московские жители и гости столицы, пришедшие насладиться новогодним отдыхом, выражают недовольство в социальных сетях: процесс онлайн-покупки билетов на каток ВДНХ, одно из самых востребованных мест для отдыха, стал настоящим испытанием терпения .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии