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Сбылась ли Грузинская мечта?

Сбылась ли Грузинская мечта?

КВАДРАТУРА  КРУГА Похоже, мечта запада загнать Грузию в свое «демократическое» стойло, провалилась. Откуда-то в Грузии взялись вполне здравые силы и здравомыслящие политики, которые сумели серьезно ослабить влияние соросовских лавочек и лавчонок на политическую жизнь страны.

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