Сильным пожаром в Гатчине заинтересовалась прокуратура

Надзорное ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего. Сотрудники Роспотребнадзора начали мониторинг качества воздуха у жилых районов, расположенных рядом с горящим в промзоне в Гатчине заводом по производству ацетона.
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