Что скрывает беременная любовница Ираклия Катя Лукьянова

Девушка оставила криминальный след в родных краях. Только ленивый не обсудил невероятный виток в личной жизни Ираклия Пирцхалавы — 22-летняя блондинка из Сибири, предположительно, ждущая от него ребенка, стала настоящей звездой Сети.
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