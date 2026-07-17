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Что скрывает беременная любовница Ираклия Катя Лукьянова

Что скрывает беременная любовница Ираклия Катя Лукьянова

Девушка оставила криминальный след в родных краях. Только ленивый не обсудил невероятный виток в личной жизни Ираклия Пирцхалавы — 22-летняя блондинка из Сибири, предположительно, ждущая от него ребенка, стала настоящей звездой Сети.

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