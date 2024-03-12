Росреестр: Раскрытие персональных данных в выписках из ЕГРН обсудили на семинаре

Специалисты отдела ведения ЕГРН Управления провели онлайн-семинар, на котором рассказали о методах раскрытия персональных данных владельцев недвижимости, которые содержатся в выписках из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
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