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Росреестр: Раскрытие персональных данных в выписках из ЕГРН обсудили на семинаре

Росреестр: Раскрытие персональных данных в выписках из ЕГРН обсудили на семинаре

Специалисты отдела ведения ЕГРН Управления провели онлайн-семинар, на котором рассказали о методах раскрытия персональных данных владельцев недвижимости, которые содержатся в выписках из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

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