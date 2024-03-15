Монета Floki Inu (FLOKI) растет, поскольку сообщество ожидает крупного объявления

Криптовалюта Floki вдохновленная культурой мемов, начала 2024 год с заметным импульсом. Команда Floki активно вовлекает свое сообщество, намекая на регулярные обновления и вызывая волнение обещаниями предстоящих событий.
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