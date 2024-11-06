ВСУ после победы Трампа боятся потерять контроль над Донбассом

МОСКВА, 6 ноября, ФедералПресс. В украинских вооруженных силах растет обеспокоенность по поводу возможной утраты контроля над территориями в Донбассе на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США.
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