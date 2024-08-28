Уругвайский футболист потерял сознание на поле и умер в больнице

22 августа он упал на поле и больше не приходил в сознание.фото: nacional.uy--> Уругвайский полузащитник футбольного «Насьональ» Хуан Искьердо скончался в больнице в возрасте 27 лет, сообщает 28 августа пресс-служба южноамериканского клуба.