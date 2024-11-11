Путин поручил приступить к развитию острова Большой Уссурийский с 2025 года

РИА Новости/Игорь Онучин Президент России Владимир Путин по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) поручил с 2025 года приступить к реализации совместного с КНР проекта по развитию острова Большой Уссурийский.
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