PRX: метод "квантовой бани" синхронизирует удаленные кубиты автономно

Физики Австрийского института науки и технологий (ISTA) и Мюнхенского технического университета экспериментально подтвердили двадцатилетнюю теорию квантовой запутанности, предложив прототип для масштабирования квантовых вычислений.
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