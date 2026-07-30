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Газета.ру

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PRX: метод "квантовой бани" синхронизирует удаленные кубиты автономно

PRX: метод "квантовой бани" синхронизирует удаленные кубиты автономно

Физики Австрийского института науки и технологий (ISTA) и Мюнхенского технического университета экспериментально подтвердили двадцатилетнюю теорию квантовой запутанности, предложив прототип для масштабирования квантовых вычислений.

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