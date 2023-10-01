Тульский цирк празднует юбилей: ему исполняется 60 лет

Тульский цирк отмечает свое шестидесятилетие. В субботу, 30 сентября, в цирке состоялась торжественная премьера шоу "5 континентов", приуроченная к празднованию юбилея цирка, о чем сообщает пресс-служба правительства региона.
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