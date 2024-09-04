9-е министерское совещание ФКАС состоялось в Пекине

Пекин, 3 сентября /Синьхуа/ -- Во вторник в Пекине прошло 9-е министерское совещание Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/, на мероприятии была проведена всесторонняя подготовка к предстоящему саммиту ФКАС в китайской столице.
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