9-е министерское совещание ФКАС состоялось в Пекине

Пекин, 3 сентября /Синьхуа/ -- Во вторник в Пекине прошло 9-е министерское совещание Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/, на мероприятии была проведена всесторонняя подготовка к предстоящему саммиту ФКАС в китайской столице.