Общественный штаб ЯНАО начинает наблюдение за выборами 2024 года

Под председательством Дмитрия Заякина, председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе, участники заседания обсудили доклад ассоциации "Независимый общественный мониторинг" о подготовке к выборам Президента РФ в 2024 году.
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