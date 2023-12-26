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Общественный штаб ЯНАО начинает наблюдение за выборами 2024 года

Общественный штаб ЯНАО начинает наблюдение за выборами 2024 года

Под председательством Дмитрия Заякина, председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе, участники заседания обсудили доклад ассоциации "Независимый общественный мониторинг" о подготовке к выборам Президента РФ в 2024 году.

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