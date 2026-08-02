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ГТРК Татарстан

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Осторожно: гроза и порывистый ветер — прогноз на 3 августа в Татарстане

Осторожно: гроза и порывистый ветер — прогноз на 3 августа в Татарстане

Днём 3 августа 2026 года в Татарстане и Казани ожидаются гроза и сильный ветер (порывы — 15–18 м/с). Рекомендации: не прячьтесь под деревьями, рекламными щитами, дорожными знаками и ЛЭП; будьте осторожны на улицах и дорогах; следите за детьми, помогайте пожилым и больным людям.

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