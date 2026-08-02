Днём 3 августа 2026 года в Татарстане и Казани ожидаются гроза и сильный ветер (порывы — 15–18 м/с). Рекомендации: не прячьтесь под деревьями, рекламными щитами, дорожными знаками и ЛЭП; будьте осторожны на улицах и дорогах; следите за детьми, помогайте пожилым и больным людям.