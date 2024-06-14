Депутат Рады призвал оборудовать бомбоубежищем и генераторами каждый дом

Каждый дом на Украине должен быть оборудован бомбоубежищем и оснащен генератором. Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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