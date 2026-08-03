С завтрашнего дня бензин в Крыму подешевеет до 100 рублей за литр

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов совместно с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым принял ряд решений о предоставлении региональных мер поддержки основным сетевым операторам топливного рынка полуострова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии