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Крымская газета

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С завтрашнего дня бензин в Крыму подешевеет до 100 рублей за литр

С завтрашнего дня бензин в Крыму подешевеет до 100 рублей за литр

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов совместно с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым принял ряд решений о предоставлении региональных мер поддержки основным сетевым операторам топливного рынка полуострова.

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