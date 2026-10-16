Адвокат Алексей Белоус считает, что первыми с цифровым рублём столкнутся компании, работающие с госзаказами и бюджетным финансированием, а вывод средств с платформы может оказаться для бизнеса заметно строже из-за осторожности банков.
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