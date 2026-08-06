Мэр Хиросимы раскритиковал Россию, но не упомянул бомбившие город США

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи на церемонии в годовщину атомной бомбардировки города обвинил Россию в использовании ядерного оружия для запугивания, при этом не упомянув США как страну, сбросившую бомбу на Хиросиму, сообщил ТАСС.
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