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Военный эксперт Кнутов оценил вероятную гибель заместителя Залужного

Военный эксперт Кнутов оценил вероятную гибель заместителя Залужного

После мощнейшей ракетной атаки ВС РФ по украинским военным объектам, в интернете появилась информация о том, что в Киеве мог быть уничтожен один из подземных командных пунктов ВСУ, в котором мог находиться один из крупных генералов — близкий подчинённый главкома украинской армии Валерия Залужного.

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