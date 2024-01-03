Военный эксперт Кнутов оценил вероятную гибель заместителя Залужного

После мощнейшей ракетной атаки ВС РФ по украинским военным объектам, в интернете появилась информация о том, что в Киеве мог быть уничтожен один из подземных командных пунктов ВСУ, в котором мог находиться один из крупных генералов — близкий подчинённый главкома украинской армии Валерия Залужного.