Рублёв напугал фанатов, выложив видео о депрессии

Российский теннисист Андрей Рублёв опубликовал тревожное видео в социальных сетях. В своём аккаунте он выложил пост с видео, в котором были показаны известные люди, страдавшие от депрессии и покончившие с собой.
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