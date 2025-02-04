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Рублёв напугал фанатов, выложив видео о депрессии

Рублёв напугал фанатов, выложив видео о депрессии

Российский теннисист Андрей Рублёв опубликовал тревожное видео в социальных сетях. В своём аккаунте он выложил пост с видео, в котором были показаны известные люди, страдавшие от депрессии и покончившие с собой.

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