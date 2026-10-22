В Госдуме отказались сделать бесплатным проезд для студентов, вернуть надбавки за степени учёным и доплачивать преподавателям вузов в регионах.
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Кроме ЕР остальных можно не кормить и на заседания они могут не приходить. Рудименты.