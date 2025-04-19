Потомок Мелитона Кантарии заявил о важности сохранения правды о ВОВ

Георгий Кантария, внучатый племянник разведчика Красной армии Мелитона Кантарии, который вместе с Михаилом Егоровым водрузил Знамя Победы над Рейхстагом в 1945 году, заявил о важности сохранения правды о Великой Отечественной войне.
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